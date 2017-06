Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hella von 45 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Lichter blieben an bei einer der besten Autozulieferer-Aktien des laufenden Jahres, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer Studie vom Freitag. Er echnet auch in den kommenden beiden Jahren mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung und sieht Spielraum für weitere Kostenoptimierungen./ag/zb

AFA0016 2017-06-06/12:18

ISIN: DE000A13SX22