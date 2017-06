zu Teil 2: Bedeutung des IFC-Format für die digitale Planung

Nachdem Sie in den ersten beiden Beiträgen gelernt haben, wie Sie ein Gebäudemodell erstellen, haben Sie den virtuellen Grundstein Ihrer »Bildschirm-Baustelle« bereits gelegt. Wie vorab erläutert, arbeiten Sie bei der CAD-Planung mit einer virtuellen Abbildung der realen Gegebenheiten. Alle Objekte in DDS-CAD - auch die des Gewerkes »Elektrotechnik« - sind mit realitätsbezogenen Eigenschaften verknüpft. Dargestellt werden sie durch Symbole.

Arbeiten mit der Artikeldatenbank

Die Planung einer elektrischen Anlage beginnt also mit der Platzierung von Symbolen im Gebäudemodell. Diese stehen stellvertretend für entsprechende Installationsobjekte. Je nach persönlicher Präferenz, Ausschreibungsvorgaben und Planungsfortschritt, kann man sich für den Schnellzugriff auf die benötigten Symbole entscheiden (Entwurfsplanung). Auch über die in DDS-CAD bereitgestellten Artikeldatenbanken können Sie auf die Bauteile zugreifen. Für diese wird dann ebenfalls ein Platzhaltersymbol im Planungsmodell abgelegt. Der Vorteil: Über die Artikeldatenbanken können Sie gleich von Beginn an detailliertere Spezifikationen der Objekte festlegen. In diesem Fall spricht man von einer Ausführungsplanung. Das Elektromodell wird auf diese Weise mit intelligenten Informationen und Leistungspositionen angereichert. Unter anderem erlaubt das die Erstellung von ausführlichen Stücklisten, Berechnungsprotokollen, genauen Kostenkalkulationen und den Datenexport zu anderen Softwares wie ETS5.

Man kann aber auch bequem zu späteren Planungsphasen auf die Datenbanken zugreifen und die abgesetzten Symbole einzeln, raum- oder gruppenweise anderen Artikeln ...

