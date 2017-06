Ein Handy ist praktisch. Egal wo ich bin, ich kann telefonieren oder im Internet surfen. Wenn etwas passiert, kann ich schnell die Feuerwehr oder die Polizei anrufen. Komme ich in eine bedrohliche Situation, eilen Feuerwehr oder Polizei mir zu Hilfe. Einen Moment, funktioniert das wirklich so einfach? Und kennen Feuerwehr und Polizei tatsächlich im Falle eines Falles meinen genauen Standort? Es funktioniert, aber ‚einfach' ist ein Notruf weder per Handy noch im Festnetz. Der Beitrag diskutiert vor dem Hintergrund der rechtlichen Anforderungen an Notrufe die technischen Randbedingungen und datenschutzrelevante Aspekte.

Rechtliche Grundlagen

Wir betrachten zunächst die öffentliche Sicherheit. Der deutsche Gesetzgeber schreibt in Teil 7, Abschnitt 3 des Telekommunikationsgesetzes (TKG), der mit »Öffentliche Sicherheit« überschrieben ist, die Verpflichtungen der Telekommunikationsunternehmen im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit fest, zu denen der Gesetzgeber beispielsweise die Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen (§?110 TKG) oder technische Schutzmaßnahmen (§?109 TKG), aber auch den Notruf (§?108 TKG) zählt.

Regulierung des Notrufs

Der Notruf ist in Deutschland streng reguliert. Die rechtlichen Vorgaben finden sich nicht nur in §?108 TKG, sondern auch in der »Verordnung über Notrufverbindungen« (NotrufV) und der »Technischen Richtlinie Notrufverbindungen« (TR Notruf)[1]. Sie geben präzise vor, was die betroffenen TK-Unternehmen umzusetzen haben. Ausnahme: Für das Szenario, das in Abschnitt »Dienstleister …« beschrieben ist, fehlen eindeutige Regelungen.

Öffentlich zugängliche TK-Dienste

»Öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste für das Führen von ausgehenden Inlandsgesprächen« müssen notruffähig sein (§ 108 Abs. 1 Satz 1 TKG). Öffentlich zugängliche TK-Dienste sind TK-Dienste, die für jedermann angeboten werden. Hierunter fällt nicht beispielsweise die Telefonie über Nebenstellenanlagen in Unternehmen, da diese nur für die Mitarbeiter im Unternehmen gedacht ist.

Sprach- und Faxverbindungen

Notrufverbindungen sind Sprach- oder Faxverbindungen (§?108 Abs. 1 und 2 TKG) mit den Zielrufnummern 110 bzw. 112 (§?108 Abs. 1 Satz 1 TKG). Diese Festlegung wird von vielen als restriktiv angesehen, sind doch damit Notrufe über heute gern genutzte Kommunikationswege wie beispielsweise SMS, E-Mail oder Social Media nicht möglich. Mit der Zukunft des Notrufs beschäftigen wir uns dann im Teil 2 dieses Beitrags.

Standortdaten, Routing

Besondere Anforderungen an Notrufverbindungen stellen insbesondere die Übermittlung von Informationen zum Standort der Notrufenden und das Routing zur lokal zuständigen Leitstelle von Polizei bzw. Feuerwehr. Weil diese beiden Anforderungen in der Praxis eine hervorgehobene Bedeutung haben, gehen wir in den beiden folgenden Kapiteln hierauf ausführlich ein.

Vorrangigkeit

Ein Notruf ist gemäß § 108 Abs. 1 Satz 4 TKG vorrangig zu behandeln. Er ist damit gleichberechtigt zu Anrufen von Bevorrechtigten, die gemäß §?6 Abs. 2 Post- und Telekommunikationssicherstellungsgesetz (PTSG) [2] einen Anspruch auf vorrangige Telekommunikationsverbindungen haben. Wenn etwa wegen hohen Kommunikationsaufkommens eine Funkzelle überlastet ist und es somit zu Engpässen im Mobilfunknetz kommt, verdrängen ein Notruf oder eine nach PTSG vorrangige Verbindung die anderen Kommunikationsverbindungen in dieser Funkzelle und bewirken deren Abbruch. Notrufe bzw. nach PTSG vorrangige Verbindungen können sich gegenseitig nicht verdrängen.

Jederzeit

Ein Notruf soll laut § 108 Abs. 1 Satz 2 TKG jederzeit möglich sein. Aber auch das TKG kann keine Wunder verlangen. Jederzeit bedeutet daher, dass dann, wenn der TK-Dienst funktioniert, auch der Notruf funktionieren soll. Denn wenn einmal ein Netzelement ausgefallen und der TK-Dienst demzufolge gestört wäre, so dürfte im Regelfall auch der Notruf mitbetroffen sein.

Um der Anforderung »jederzeit« gerecht zu werden, sollten vorab beim Aufbau oder bei der Umkonfiguration eines Netzes die Notruffunktionalitäten besonders ausgiebig getestet werden, um etwa das Routing der Notrufverbindungen zu überprüfen, so dass eventuelle notrufspezifische Fehlerrisiken möglichst umfassend reduziert werden.

Der TK-Dienst selbst muss nach §?109 Abs. 2 Satz 3 TKG »fortlaufend verfügbar« sein. Hierzu sind angemessene Vorkehrungen zu treffen, die unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte ausgewählt werden können. Im Mobilfunk könnte es prinzipiell zu Beeinträchtigungen des TK-Dienstes und somit auch des Notrufes kommen, sollten durch Dritte IMSI-Catcher (siehe Glossar) oder Mobilfunkblocker illegal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...