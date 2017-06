Die so genannte POP-Entsorgungs-Verordnung steht auf der Tagesordnung für die morgige Sitzung des Bundeskabinetts. Die Bundesregierung hält in dem EUWID vorliegenden Kabinettsentwurf an dem Ziel fest, die HBCD-Entsorgungsproblematik so schnell wie möglich endgültig zu lösen und die Verordnung noch vor der Sommerpause zu verabschieden. Im Falle eines Kabinettsbeschlusses soll die Verordnung am 7. Juli ...

Den vollständigen Artikel lesen ...