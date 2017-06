Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, es ist noch nicht lange her, da durfte unser Champion amazon.com ein ganz besonderes Jubiläum begehen. Mitte Mai feierte amazon.com sein 20 jähriges Börsenjubiläum, denn am 15. Mai 1997 war die Aktie an der New Yorker NASDAQ gestartet. Ich hatte Ihnen darüber beim letzten Mal geschrieben. Nun ergibt sich schon wieder ein Grund zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...