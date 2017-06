Kronberg im Taunus - Die Herabstufung der Kreditwürdigkeit Chinas durch die Ratingagentur Moody's dürfte sich weder auf die Wirtschaft des Landes noch auf die Ende Juni anstehende MSCI-Entscheidung zur Aufnahme von A-Aktien in dessen Index auswirken, so Catherine Yeung, Investment Director bei Fidelity International mit Sitz in Hongkong.

