Der PR-Golfcup von news aktuell geht in die vierte Runde: In diesem Jahr richtet die dpa-Tochter das bekannte Branchenevent am Wannsee aus. Am 4. September können alle Kommunikationsprofis, die gerne Golf spielen oder es lernen wollen im Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee ihr Talent unter Beweis stellen oder beim Schnupper-Golf erste Einblicke in die beliebte Sportart erhalten. Partner des PR-Golfcups sind der Deutsche Golf Verband (DGV) und die Deutsche Medien Golf Gesellschaft (DMGG).



"Vier Jahre gibt es unseren PR-Golfcup jetzt schon. Das zeigt: Sport und Networking passen perfekt zusammen. Unsere diesjährige Location - der Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee - ist ein Traum: typisch brandenburgische Waldlandschaft, leichte Hügel und abwechslungsreich angelegte Spielbahnen. Das lässt jedes Golferherz höher schlagen", freut sich news aktuell Geschäftsführer Frank Stadthoewer, Ideengeber und Initiator des Events. "In so einer Umgebung - weit weg vom Schreibtisch - kann man ganz entspannt neue Kontakte knüpfen und alte Bekanntschaften pflegen. Und nebenbei noch sein Handicap verbessern."



Der 1895 gegründete Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V. gehört zu den größten und bekanntesten Golfclubs in Deutschland. Auf der 27-Loch-Golfanlage können erfahrene Spieler ihr Handicap verbessern. Neulinge probieren beim Schnupperkurs erste Abschläge und Putts aus. Am Abend lädt news aktuell zu einem gemeinsamen Dinner und zur Preisverleihung in das Restaurant "Hellmanns" ein.



Datum: Freitag, 4. September 2017 Ort: Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.



Programm: 10:00 Uhr: Frühstück und Begrüßung 12:00 Uhr: Kanonenstart für die Turnierspieler und Start für die Schnupper-Golfer Ab 17:30 Uhr: Get-Together 18:30 Uhr: Abendessen und Siegerehrung



Teilnahmegebühr: PR-Golfcup: 149,- Euro pro Spieler Schnupper-Golf: 79,- Euro pro Spieler



Anmeldung für den PR-Golfcup 2017 unter www.pr-golfcup.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.



Alle Informationen zum Turnier: www.pr-golfcup.de



Partner des PR-Golfcups:



Deutscher Golf Verband (DGV) www.golf.de



Deutsche Medien Golf Gesellschaft e.V. (DMGG) https://mediengolfer.de



