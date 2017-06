Liebe Leser,

klare Ansage von Dialog Semiconductor (kurz: "Dialog Semi") am 5. Juni. Demnach ist der Anteil von BlackRock, Inc. an Dialog Semi am 2. Juni über die meldepflichtige Marke von 5% gestiegen. Zuletzt war der Anteil der Tsinghua University an Dialog Semi über 5% gestiegen (per 18. Mai, gemeldet am 22. Mai) und ebenfalls am 18. Mai war der Anteil von "Kleinwort Benson (Jersey) Trustees Limited" auf über 4% gestiegen (gemeldet am 24. Mai). Letztere agieren laut Dialog Semi allerdings ...

