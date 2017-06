Lieber Leser,

in der vergangenen Woche haben US-Indizes erneut Stärke bewiesen. Der S&P 500 Index, der Nasdaq-Index, der Dow Jones Index sowie der Nyse-Index, allesamt machten ein neues Allzeithoch. Lediglich der Small-Cap Index Russel 1000 schloss etwa 1 % unter seinem letzten Allzeithoch ab. Das ist aber in Anbetracht der starken Marktbreite nicht ungewöhnlich, denn Small-Caps outperformen die großen in der Regel nachweislich nur dann, wenn sie zuvor deutlich underperformt haben. ...

