Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Roche nach den Ergebnissen der Aphinity-Studie mit Perjeta auf "Buy" mit einem Kursziel von 273 Franken belassen. Sie seien etwas enttäuschend, schrieb Analyst Tim Race in einer Studie vom Dienstag. So habe sich nur in einer Gruppe von Brustkrebspatientinnen ein positiver Effekt durch zusätzliche Gabe von Perjeta zur Standardmedikation gezeigt. Dies könne das Umsatzpotenzial limitieren./ag/zb

