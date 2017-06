Sowohl eine anziehende Nachfrage aus den USA und Asien, sowie auch positive Analystenratings drücken im heutigen Handel die Lufthansa-Aktie weiter hoch und sorgen hierdurch einen ordentlichen Kursgewinn - doch wo liegen die nächsten Hürden für das Wertpapier?

Seit dem Ausbruch über die markante Hürde aus 2015/2016 bei grob 15,38 Euro im März dieses Jahres konnte das Wertpapier der Lufthansa anschließend ein größeres Kaufsignal etablieren und sich bis in den Bereich von 18,31 Euro hocharbeiten. Dabei nährt sich der Wert jetzt aber in großen Schritten der übergeordneten Kurszielmarke von rund 20.00 Euro an - spätestens an dieser Stelle sollten Marktteilnehmer mit einer größeren Konsolidierung rechnen. Bis zu den Hochs aus März 2014 ist jedoch noch genügend Restpotential für ein kurzfristiges Long-Investment vorhanden, wodurch nun auch das in der Analyse vom 10. April 2017: "Lufthansa: Aktie startet wieder durch" ...

