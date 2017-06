Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC wegen der jüngsten Euro-Aufwertung von 100 auf 97 Euro gesenkt. Die Aktie wurde zugleich auf der "Conviction Buy List" belassen. Im bisherigen Jahresverlauf habe sich das Papier des Dialysespezialisten im europäischen Branchenvergleich mit am schlechtesten entwickelt, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer Studie vom Dienstag. Die Bedenken der Investoren hält sie jedoch für weitgehend unbegründet. Der weltweite Dialysemarkt dürfte in den nächsten 5 Jahren weiter wachsen, in den Nebengeschäftsfeldern von FMC gebe es ebenfalls Wachstumschancen und zudem sieht sie Spielraum für weitere Einsparungen./ck/zb

