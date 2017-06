Nach dem Restaurant-Betreiber Vapiano will jetzt auch der Essens-Lieferdienst Delivery Hero den Kurszettel der Frankfurter Börse bereichern. Das Unternehmen verkauft eine Wachstums-Story, schreibt aber noch rote Zahlen.

Niklas Östberg kommt dem Klischee des Start-up-Unternehmers ziemlich nah. Bei der Präsentation seines Essens-Lieferdienstes in Frankfurt trägt er ein weißes T-Shirt, Blue Jeans und löffelt sein Mittagessen aus einer Alu-Folie. Der Schwede ist im Umgang lässig, verfolgt aber ehrgeizig hoch gesteckte Ziele. "Wir haben wirklich große Ambitionen in den kommenden zehn bis 15 Jahren, unser Geschäftsmodell kann dann vielleicht 30 Mal so groß sein wie heute", sagte der Chef von Delivery Hero.

Der Börsengang des Unternehmens soll dabei ein Meilenstein werden und noch vor der Sommerpause über die Bühne gehen. Über die Ausgabe neuer Aktien sollen 450 Millionen Euro erlöst werden, weitere Anteile werden an die Altaktionäre abgeben. Finanzkreise schätzen, dass der Börsengang am Ende ...

