Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Dienstagmittag weiterhin klare Verluste, hat sich von den Tiefständen am Morgen jedoch etwas erholt. Für Abgabedruck sorgen insbesondere die schwerkapitalisierten Roche Bons, nachdem der Pharmakonzern an dem Onkologiekongress Asco am Wochenende mit den Daten aus der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...