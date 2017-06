Nosto, die branchenweit führende Personalisierungslösung, gab heute den Launch der personalisierten Instagram Ads bekannt. Das neue Feature ermöglicht Onlinehändlern mehr potentielle Kunden über mobile Endgeräte zu erreichen, um ihnen die richtigen Produkte zum richtigen Zeitpunkt zu zeigen. Die Einführung des Instagram-Features von Nosto folgt auf die Ankündigung der offiziellen Facebook-Marketingpartnerschaft des Unternehmens im April 2017.

Instagram hat dieses Jahr den Wert von 700 Millionen aktiven Nutzern überschritten und hat für Onlinehändler, die ihre Facebook-Werbereichweite vergrößern und ihren Umsatz durch Social Media steigern möchten, riesiges Potential.

Nosto automatisiert die Produktwerbung, indem Nutzer Anzeigen zu Artikeln sehen, zu denen sie ein Interesse ausgedrückt haben. Dadurch wird die Rendite (Return on Ad Spend, ROAS) signifikant gesteigert. Nostos Dynamic Instagram Ads funktionieren genauso wie Dynamic Ads auf Facebook und sorgen für ein automatisiertes kontinuierliches Management der Produkt-Feeds, Facebook-Pixel-Events und APIs und all das nur mit wenigen Klicks. Dadurch wird der Umfang der Ressourcen, die traditionell für Einrichtung und Management leistungsstarker Werbung auf diesen Publisher-Plattformen erforderlich ist, beträchtlich reduziert.

"In einer zunehmend durch Mobilgeräte bestimmten Branche wird das Werben auf Instagram für E-Commerce-Fachleute schnell zu einem absoluten Muss. Wir sind stolz darauf, innovative Tools anzubieten, die den Erfolg unserer Kunden sicherstellen. Das Hinzufügen von Instagram zu unserer Feature-Palette ermöglicht Einzelhändlern genau das", so Matti Rönkkö, CEO von Nosto. "Seit der Bereitstellung von Dynamic Instagram Ads für eine ausgewählte Kundengruppe im letzten Jahr können wir beobachten, wie Kunden ihre Umsätze und ROAS auf der Plattform, die auf den intelligenten Algorithmen von Nosto basiert, steigern."

Das neue Instagram Feature ergänzt die Personalisierungslösung von Nosto, die bereits Produktempfehlungen und Pop-ups sowie personalisiertes Email-Marketing umfasst. Die Analyse von Hunderttausenden von Datenpunkten in Online Shops ermöglicht die Schaffung eines fundierten Verständnisses über jeden Kunden in Echtzeit. Des Weiteren können Einzelhändler die patentierte Technologie von Nosto nutzen, um das richtige Produkt an die richtigen Nutzer zum richtigen Zeitpunkt per Facebook zu liefern. Die Vorteile für Händler umfassen erhöhten Return on Ad Spend, mehr Conversions und einen verbesserten Customer Lifetime Value.

Seit dem öffentlichen Start im Oktober 2013 verzeichnet Nosto ein rapides Wachstum in den Regionen EMEA und USA und unterstützt jetzt mehr als 25.000 Onlinehändler in über 100 Ländern.

Über Nosto

Nosto ist eine leistungsstarke Personalisierungslösung, die speziell auf einfache Bedienbarkeit ausgelegt ist, und ermöglicht Händlern somit 1:1 personalisierte Multichannel Marketingkampagnen zu erstellen, launchen und optimieren ganz ohne Hilfe der IT.

