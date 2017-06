Wiesbaden (ots) - Es ist wieder Zeit für Rasenpflege im heimischen Garten. Insgesamt 3,2 Millionen Rasenmäher importierte Deutschland im Jahr 2016 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis). Das waren 1,5 % mehr als im Jahr 2015. Die meisten nach Deutschland eingeführten Rasenmäher, von handbetriebenen Modellen bis hin zu Aufsitzrasenmäher, kamen im vergangenen Jahr mit 1,7 Millionen Stück aus der Volksrepublik China, gefolgt von rund 550 000 aus dem Vereinigten Königreich.



Deutschland exportierte im Jahr 2016 insgesamt 1,3 Millionen Rasenmäher. Knapp die Hälfte davon ging in die Partnerländer der Europäischen Union Niederlande, Frankreich und Österreich.



