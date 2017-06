Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Dienstagmittag weiterhin klare Verluste, hat sich von den Tiefständen am Morgen jedoch etwas erholt. Für Abgabedruck sorgen insbesondere die schwerkapitalisierten Roche Bons, nachdem der Pharmakonzern an dem Onkologiekongress Asco am Wochenende mit den Daten aus der vielbeachteten Aphinity-Studie nicht überzeugte. Aber auch an anderen wichtigen Handelsplätzen Europas stehen die Kurse unter Druck, wenn auch nicht so deutlich wie hierzulande.

In Händlerkreisen wird auf die im Zuge der Terrorattacke in London und den geopolitischen Spannungen am Persischen Golf gestiegene Risikoaversion verwiesen. Gleichzeitig steigt das Absicherungsbedürfnis der Marktteilnehmer gegenüber Kursschwankungen, wie der Volatilitätsindex VSMI anzeigt. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die am Donnerstag anstehenden britischen Parlamentswahl. In Umfragen schmilzt der einst grosse Vorsprung der Konservativen unter Premierministerin Theresa May. Der Wahlausgang ist insbesondere wegen der anstehenden Brexit-Verhandlungen mit der EU wichtig. Daneben könnte auch die politische Unsicherheit in den USA angesichts der ebenfalls für Donnerstag angesetzten Anhörung des entlassenen FBI-Chefs James Comey wieder zunehmen.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert gegen 09.30 Uhr 0,77% auf 8'974,62 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gibt 0,59% auf 1'415,46 Zähler nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...