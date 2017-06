FlexTrade Systems @FlexTradeein weltweit führender Anbieter von anlageklassenübergreifenden Ausführungs- und Ordermanagementsystemen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den diesjährigen "Profit Loss Readers' Choice Awards" in New York, die auch unter dem Namen FoXys bekannt sind, die Auszeichnung als "Best Liquidity Aggregation Platform for FX" erhalten hat.

"Es ist uns eine große Ehre, von den Lesern der Fachzeitschrift Profit Loss in diesem Jahr zur besten Liquiditätsaggregationsplattform gewählt worden zu sein", erklärte David Ullrich, Senior Vice President, FX Execution Strategies bei FlexTrade. "Da die Devisenmärkte immer stärker dezentralisiert werden, ist Liquiditätsaggregation ein erfolgskritischer Aspekt einer effizienten Handelsausführung."

Die bereits seit 10 Jahren bestehenden Profit Loss Readers' Choice Awards werden nach einer Abstimmung der Leser dieser Zeitschrift vergeben, die die besten Dienstanbieter und Market Maker im Devisenmarkt wählen.

Ullrich sagte außerdem: "Da komplexere Interaktionen zwischen der Käufer- und der Verkäuferseite zunehmend häufiger werden, tragen die FX-Lösungen von FlexTrade dazu bei, eine reale, beste Ausführung zu ermöglichen. Zu diesem Zweck bieten sie ein dynamisches Sortiment an Liquiditätsaggregation nach Maßgabe von Nutzerkriterien und TCA-Analysen vor dem Handel."

Liquiditätsaggregation ist in allen FX-Handelslösungen von FlexTrade verfügbar, darunter MaxxTrader, ein komplettes, einsatzbereites white-label Front-End-System, FlexFX, das preisgekrönte FX-Ausführungsmanagementsystem für Handel und Risikomanagement, und FlexFX OMS, ein globales Ordermanagementsystem zur Abwicklung des gesamten Order-Lebenszyklus von der Auftragserzeugung und Handelsausführung bis hin zur Zuweisung und Bestätigung.

Über FlexTrade Systems, Inc.

FlexTrade Systems, Inc. wurde 1996 gegründet und hat sich mit der Einführung maklerneutraler algorithmischer Handelsplattformen für Aktien, Devisen und börsennotierte Derivate als Branchenpionier etabliert. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien verfügt FlexTrade über einen weltweiten Kundenstamm, der mehr als 200 kauf- und verkaufsseitige Firmen umfasst, darunter zahlreiche der größten Hedgefonds, Vermögensverwalter, Rohstoffhandelsberater, Investmentbanken und institutionellen Broker. Weitere Informationen über FlexTrade Systems finden Sie unter www.flextrade.com.

