FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten stehen die Kurse am Dienstagmittag nach wie vor etwas unter Druck. Der DAX gibt gegen 12.20 Uhr um 0,6 Prozent auf 12.750 Punkte nach, der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,4 Prozent auf 3.564 Punkte.

Händler sprechen von einer vorsichtigen Haltung der Anleger vor der Wahl in Großbritannien und der Sitzung der Europäischen Zentralbank, beides findet am Donnerstag statt. Verunsichert wird der Markt aber auch von den neuen Spannungen im arabischen Raum, nachdem Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen haben.

Die Auswirkungen auf den Ölmarkt sind bislang eher moderat. Zunächst zogen die Preise am Montag an, seitdem zeigt der Preistrend klar nach unten. Marktbeobachter machen dafür vor allem das globale Dauerproblems des Öl-Überangebots verantwortlich.

Auch die charttechnische Lage verursacht einigen Marktteilnehmern Kopfschmerzen. Denn der Ausbruch vom Freitag auf neue DAX-Rekorde hat sich mit dem erneuten Rückgang unter 12.800 Punkte erst einmal als Fehlsignal entpuppt.

Gesucht sind so genannte sichere Häfen wie Bundesanleihen, das Gold und der Yen. Die Feinunze Gold kostet 1.289 Dollar, knapp 1 Prozent mehr als im US-Geschäft am Montag. Das ist der höchste Stand seit Mitte April. Das Pfund tendiert unter Schwankungen seitwärts, nachdem es sich am Montag im Verlauf kräftiger erholt hatte, gestützt von Wahlumfragen, die die konservative Partei von Premierministerin May wieder deutlicher vorne sahen. Der Terroranschlag in London vom Wochenende spielt hier ebenso allenfalls eine untergeordnete Rolle wie am Londoner Aktienmarkt. Der FTSE-100 bröckelt nur geringfügig ab.

Fluggesellschaften im Aufwind

Wieder deutlicher aufwärts geht es mit einigen Aktien der Fluggesellschaften nach optimistischeren Prognosen des Branchenverbands IATA. Lufthansa setzen sich mit 2,6 Prozent Plus an die DAX-Spitze. Das Papier profitiert von günstigen IATA-Branchenaussagen, optimistischen Kommentaren zur Geschäftsentwicklung durch CEO Carsten Spohr sowie einer Hochstufung durch CFRA. Air France-KLM legen 3,6 Prozent zu und Easyjet 0,6 Prozent.

Der IATA-Verband rechnet wegen einer höher als erwarteten Nachfrage im laufenden Jahr mit einem branchenweiten Gewinn von 31,4 Milliarden Dollar. Bislang war IATA von 29,8 Milliarden Dollar ausgegangen. Am Vortag hatten die Papiere der Branche in Reaktion auf den Terroranschlag noch stärker unter Druck gestanden.

Gewinner Nummer eins unter den Branchen sind die Versorger. Ihr Sektorindex steigt um 0,4 Prozent. Die Branche gilt als vergleichsweise defensiv, und die größten Risiken sind laut Händlern eingepreist. Im DAX legen RWE und Eon jeweils gut 1 Prozent zu.

Roche leiden unter Medikamenten-Enttäuschung

Die Verliererseite unter den Branchenindizes wird dagegen mit einem Minus von 0,9 Prozent von den Pharmawerten angeführt. Grund ist das starke Minus von 4,3 Prozent bei Roche. Hier harmoniert das erst kürzlich auf den Markt gebrachten Medikament Perjeta gegen Brustkrebs nicht wie erhofft mit anderen Wirkstoffen. Dies sorgt nach hohen Erwartungen für Enttäuschung. Die Analysten von Bryan Garnier senkten darauf ihre Umsatzschätzung für das Medikament um 900 Millionen Franken und habe ihre Kaufempfehlung für die Aktie zurückgezogen.

Der Aluminiumhersteller Norsk Hydro verzeichnet Lieferschwierigkeiten wegen der Spannungen in Katar. Normalerweise würde ein ansässiges Gemeinschaftsunternehmen der Norweger die meisten Aluminiumexporte vom großen Hafen Jebel Ali in die Vereinigten Arabischen Emirate befördern. Dieser Hafen scheine aber für alle Lieferungen aus Katar seit Dienstagmorgen geschlossen zu sein, so Norsk Hydro. Norsk Hydro verlieren 1,7 Prozent.

Kapitalerhöhung lastet auf Tom Tailor

In der dritten deutschen Reihe fallen Tom Tailor um 2,4 Prozent zurück nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung. Im Handel wird sie jedoch als "wichtiger Schritt" auf dem Weg der Restrukturierung gesehen und nicht negativ gewertet. Der Modekonzern will auf diesem Weg 61,2 Millionen Euro einnehmen. Den Großteil wollen die Hamburger für Investitionen verwenden, hauptsächlich für die Verbesserung der Informationstechnologie und des E-Commerce.

Rocket Internet ziehen keinen positiven Impuls aus der Nachricht, dass die Tochter Delivery Hero in den kommenden Monaten an die Börse gehen will. Das sei seit längerem so erwartet worden heißt es. Zudem fehlten noch die Details. Rocket geben um 1 Prozent nach.

Aumann stehen auch am Dienstag unter Druck und geben um 4,5 Prozent auf 58,92 Euro nach. Im Handel ist von anhaltenden Gewinnmitnahmen die Rede. Das Unternehmen ist einer der großen Profiteure des Booms bei Elektromobilität. Wacker Chemie fallen um 4,1 Prozent auf 96,48 Euro zurück, nachdem sie von der UBS auf "Sell" von "Buy" abgestuft wurden. Auch das Kursziel wurde drastisch zusammengestrichen auf 81 nach zuvor 117 Euro.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.563,75 -0,44 -15,80 8,30 Stoxx-50 3.222,23 -0,36 -11,69 7,03 DAX 12.737,40 -0,67 -85,54 10,94 MDAX 25.498,75 -0,77 -196,99 14,92 TecDAX 2.303,20 -0,81 -18,87 27,13 SDAX 11.262,15 -0,54 -60,60 18,31 FTSE 7.524,25 -0,02 -1,51 5,34 CAC 5.286,65 -0,40 -21,24 8,73 Bund-Future 162,77 0,30 1,27 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1248 -0,19% 1,1270 1,1250 +7,0% EUR/JPY 123,11 -0,38% 123,58 124,27 +0,1% EUR/CHF 1,0855 -0,02% 1,0858 1,0858 +1,4% EUR/GBP 0,8718 +0,08% 0,8711 1,1490 +2,3% USD/JPY 109,47 -0,15% 109,63 110,45 -6,4% GBP/USD 1,2906 -0,24% 1,2937 1,2925 +4,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,33 47,4 -0,1% -0,07 -16,6% Brent/ICE 49,49 49,47 +0,0% 0,02 -15,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,35 1.277,99 +1,0% +13,36 +12,2% Silber (Spot) 17,69 17,67 +0,1% +0,02 +11,1% Platin (Spot) 962,75 954,00 +0,9% +8,75 +6,6% Kupfer-Future 2,52 2,56 -1,4% -0,04 +0,2%

June 06, 2017 06:40 ET (10:40 GMT)

