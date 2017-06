US-Präsident Trump warf dem Londoner Bürgermeister Sadiq Kahn wohl vor, die Terrorgefahr verharmlost zu haben. Trump behauptet Khan habe den Londonern geraten, nicht in Alarmstimmung zu verfallen. Nun schlägt Kahn zurück und will, dass der Trump-Besuch absagt wird. Der Londoner Bürgermeister hat gesagt: "Zu einer Zeit, in der die Politik des US-Präsidenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...