Ein Kommentar von Alfred Maydorn: Ich habe an dieser Stelle schon häufiger über Lithium geschrieben und auch die eine oder andere Aktie (Orocobre, Millennial Lithium) aus diesem Bereich vorgestellt. In jüngster Zeit habe ich mich noch einmal sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und zahlreiche Gespräche mit ausgewiesenen Branchenexperten geführt. Dabei bin ich zu zwei Erkenntnissen gekommen: Erstens, die Lithium-Nachfrage wird sich in den nächsten Jahren weitaus stärker und schneller erhöhen, als bisher erwartet wurde und zweitens, es gibt ein relativ neues Unternehmen, das in kurzer Zeit zu einem der weltweit führenden Lithiumproduzenten aufsteigen kann und dessen Aktie das Potenzial hat, sich zu verzehnfachen.

