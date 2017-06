Nach dem Terroranschlag in der britischen Hauptstadt London hat die Polizei den dritten der Attentäter identifiziert. Es handele sich vermutlich um den 22-jährigen Youssef Z., ein Italiener marokkanischer Herkunft, teilten die Ermittler am Dienstag mit.

Die Polizei hatte bereits am Vortag Khuram B., ein in Pakistan geborener Brite, und Rachid R., der marokkanischer und libyscher Herkunft sein soll, als zwei der Täter identifiziert. Die drei Attentäter waren am Samstag von der Polizei erschossen worden. Bei dem Anschlag waren sieben Menschen getötet worden, rund 50 weitere wurden verletzt. Die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) reklamierte den Anschlag für sich.