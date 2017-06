Die Commerzbank hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" belassen. Das Biotech-Unternehmen habe im Bereich Immunonkologie mit Bristol-Myers Squibb einen bahnbrechenden Deal an Land gezogen, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Dienstag. Es zeige, zu was Gensequenzierung der nächsten Generation in der Lage sei. Spürbare finanzielle Auswirkungen erwartet er allerdings zunächst nicht./ag/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0038 2017-06-06/13:27

ISIN: NL0012169213