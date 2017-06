Es dürfte einer der größten Tech-Börsengänge des Jahres werden: Delivery Hero nimmt Kurs aufs Frankfurter Parkett. Die IPO des Lieferdienstes könnte bis zu eine Milliarde Euro schwer werden.

Immer mehr Unternehmen nehmen Kurs auf die Frankfurter Börse. Vergangene Woche hatte die WirtschaftsWoche bereits davon berichtet, nun kündigte Delivery Hero ("Lieferheld", "Foodora", "Pizza.de") es offiziell an: Der der Essens-Lieferdienst wird ebenfalls an die Börse gehen. Der Börsengang könnte Finanzkreisen zufolge bis zu eine Milliarde Euro schwer werden. Auch die Restaurant-Kette Vapiano hat ihre Börsenpläne bereits öffentlich gemacht. Weitere Unternehmen stehen in den Startlöchern, um noch vor der Sommerpause ihr Debüt auf dem Parkett zu feiern.

Delivery Hero selbst will nach eigenen Angaben mit der Ausgabe neuer Aktien rund 450 Millionen Euro einnehmen. Darüber hinaus wollen Altaktionäre um den Großaktionär Rocket Internet weitere Papiere verkaufen. Ein Insider hatte Reuters vor wenigen Wochen gesagt, insgesamt könne der Börsengang bis zu eine Milliarde Euro schwer werden, je nachdem wie viele Anteilsscheine Rocket Internet auf den Markt wirft. Insgesamt werde Delivery Hero mit mehr als 3,5 Milliarden Euro bewertet. Damit steht Frankfurt vor einem der größten Technologie-Börsengänge des Jahres.

Der Berliner Start-Up-Investor Rocket Internet hält rund 35 Prozent an Delivery Hero, der südafrikanische Technologie- und Infrastruktur-Investor Naspers zehn Prozent. Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg wollte sich in einer Telefonkonferenz ...

