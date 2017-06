Der mit Abstand am meisten geklickte Automotive Beitrag auf www.all-electronics.de in den letzten beiden Monaten beschäftigt sich mit dem Thema Lidar. Zwar bringt Audi mit dem neuen A8 in diesem Jahr allerhöchstwahrscheinlich das weltweit erste Fahrzeug mit einem Lidar-Sensor auf den Markt, aber dieser gemeinsam mit Valeo entwickelte Sensor arbeitet noch mit dem mechanischen Scanner Scala. Dadurch sind aktuelle Lidar-Sensoren zwar gut realisierbar, aber komplex und teuer, wobei die Preise schon vom fünf- und vierstelligen in den dreistelligen Bereich gefallen sind.

So wie beim Radar der Trend weg geht von rotierenden Sende-/Empfangsantennen hin zum Phased-Array-Radar beziehungsweise AESA-Radar (Active Electronically Scanned Array), zeichnet sich auch bei Lidar ganz klar der Trend hin zur reinen Halbleiterlösung ohne mechanische Strahlablenkung ab. Durch den Wegfall der mechanischen Komponenten ...

