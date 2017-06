DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Südkorea blieben die Börsen wegen des Heldengedenktags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.08 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.430,30 -0,17% +8,46% Euro-Stoxx-50 3.560,08 -0,54% +8,19% Stoxx-50 3.219,93 -0,43% +6,95% DAX 12.731,82 -0,71% +10,89% FTSE 7.517,33 -0,11% +5,24% CAC 5.280,76 -0,51% +8,61% Nikkei-225 19.979,90 -0,95% +4,53% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,81% +34

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,31 47,4 -0,2% -0,09 -16,7% Brent/ICE 49,44 49,47 -0,1% -0,03 -15,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,41 1.277,99 +1,1% +13,42 +12,2% Silber (Spot) 17,66 17,67 -0,1% -0,01 +10,9% Platin (Spot) 961,75 954,00 +0,8% +7,75 +6,4% Kupfer-Future 2,52 2,56 -1,4% -0,04 +0,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Am Dienstag dürfte sich die leichte Schwäche nach der Rekordjagd der Wall Street in der Vorwoche fortsetzen. Bereits am Vortag war erkennbar, dass der Risikoappetit bis auf Weiteres ausgereizt scheint. Dabei verweisen Händler vor allem auf die neuen geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, nachdem der US-Verbündete Saudi-Arabien zusammen mit Ägypten, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten ihre Beziehungen zu Katar abgebrochen haben wegen des Vorwurfs der Terrorismus-Unterstützung. Für die US-Regierung kommt diese Krise äußerst ungelegen, denn in Katar unterhält die US-Armee die größte Luftwaffenbasis im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump war gerade erst in der Region und wurde nun von der Entwicklung offensichtlich völlig überrascht. Zudem steht Trump im eigenen Land vor sehr viel größeren Herausforderungen. Denn am Donnerstag lauert die Anhörung des von Trump entlassenen FBI-Direktors James Comey vor einem Senatsausschuss. Dort könnte ein Hochkochen der "Russland-Affäre" den Präsidenten in noch ärgere Bedrängnis bringen. Die geopolitischen Sorgen fördern "Zuflüsse in die sicheren Häfen und eine Absenkung des Risiko-Appetites", sagt ein Marktanalyst.

Die Microchip-Aktie baute ihre Kursgewinne aus dem späten Handel nach der Schlussglocke noch aus. Das Unternehmen hat den Ausblick für das erste Quartal konkretisiert. Der Halbleiterhersteller rechnet nun mit einem Umsatzplus zwischen 4,5 und 6 Prozent, nachdem zuvor eine Spanne zwischen 2 und 7 Prozent genannt worden war. Der Gewinn je Aktie wird zwischen 1,22 und 1,26 Dollar erwartet. Hier lautete die Prognose zuvor 1,17 bis 1,27 Dollar. Analysten rechnen mit einem Umsatzplus von 4 Prozent und einem Gewinn je Aktie von 1,21 Dollar. Die Aktie kletterte nachbörslich um 1,1 Prozent, vorbörslich wird sie bislang nicht gehandelt.

Apple steigen vorbörslich um 0,1 Prozent, Amazon geben 0,1 Prozent nach. Die Tageszeitung Nikkei hat berichtet, die beiden US-Konzerne wollten sich dem Gebot des Apple-Zulieferers Foxconn für die Chipsparte von Toshiba anschließen und "Geld beizusteuern". Einem Bericht der Zeitung Asahi zufolge will Toshiba aber exklusiv mit dem Broadcom über den Verkauf seiner Chipsparte verhandeln. Broadcom zeigen sich vorbörslich noch inaktiv.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine wichtigen Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Aktienmärkten stehen die Kurse nach wie vor etwas unter Druck. Händler sprechen von einer vorsichtigen Haltung der Anleger vor der Wahl in Großbritannien und der EZB-Sitzung, beides findet am Donnerstag statt. Verunsichert wird der Markt aber auch von den neuen Spannungen im arabischen Raum. Die Auswirkungen auf den Ölmarkt sind bislang eher moderat. Gesucht sind so genannte sichere Häfen wie Bundesanleihen, Gold und Yen. Das Pfund tendiert unter Schwankungen seitwärts, nachdem es sich am Montag im Verlauf kräftiger erholt hatte - gestützt von Wahlumfragen, die die konservative Partei von Premierministerin May wieder deutlicher vorne sahen. Der Terroranschlag in London vom Wochenende spielt hier ebenso allenfalls eine untergeordnete Rolle wie am Londoner Aktienmarkt. Wieder deutlicher aufwärts geht es mit einigen Aktien der Fluggesellschaften nach optimistischeren Prognosen des Branchenverbands IATA. Lufthansa setzen sich mit 2,6 Prozent Plus an die DAX-Spitze. Das Papier profitiert von günstigen IATA-Branchenaussagen, optimistischen Kommentaren zur Geschäftsentwicklung durch den CEO sowie einer Hochstufung durch CFRA. Air France-KLM legen 3,6 Prozent zu und Easyjet 0,6 Prozent. Anleger setzen zudem auf negative Auswirkungen auf die staatliche Fluggesellschaft Qatar Airways. Gewinner Nummer eins unter den Branchen sind die Versorgerwerte. Ihr Sektorindex steigt um 0,4 Prozent. Die Branche gilt als vergleichsweise defensiv und die größten Risiken sind laut Händlern eingepreist. Die Verliererseite unter den Branchenindizes wird dagegen mit einem Minus von 0,9 Prozent von den Pharmawerten angeführt. Grund ist das starke Minus von 4,3 Prozent bei Roche nach enttäuschenden Studienergebnissen. Der Aluminiumhersteller Norsk Hydro verzeichnet Lieferschwierigkeiten wegen der Spannungen in Katar. Der Kurs verliert 1,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1244 -0,23% 1,1270 1,1250 +6,9% EUR/JPY 123,09 -0,40% 123,58 124,27 +0,1% EUR/CHF 1,0850 -0,07% 1,0858 1,0858 +1,3% EUR/GBP 0,8714 +0,03% 0,8711 1,1490 +2,2% USD/JPY 109,49 -0,13% 109,63 110,45 -6,3% GBP/USD 1,2903 -0,26% 1,2937 1,2925 +4,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend mit Abgaben haben sich die Aktienmärkte gezeigt. Marktteilnehmer verwiesen zur Begründung auf eine verstärkte Zurückhaltung sowie leicht negative Vorgaben aus den USA. Mit der EZB-Sitzung am Donnerstag, der taggleichen Wahl in Großbritannien und den anstehenden Handelsbilanzdaten aus China stünden eine Reihe wichtiger Termine auf der Agenda, hieß es. Mit der Anhörung des ehemaligen FBI-Chefs Comey - ebenfalls am Donnerstag - könnte auch von politischer Seite Ungemach drohen. Das deutlichste Minus verzeichnete Sydney. Gegenwind für die rohstofflastige Börse kam dabei von schwächeren Öl- und Eisenerzpreisen, aber auch einer schlechter als erwartet ausgefallenen Handelsbilanz. Sie ließen für die Mittwoch anstehenden Wachstumsdaten nichts Gutes erahnen, hieß es. In Tokio drückte der steigende Yen vor allem auf die Kurse der Exportwerte. Der Dollar rutschte gegenüber der japanischen Währung auf den niedrigsten Stand seit rund sechs Wochen. Ein Teilnehmer verwies auf Dollar-Verkäufe nach den zuletzt "etwas schwächeren US-Daten" und geopolitischen Spannungen. Für Toshiba ging es um 2,8 Prozent nach oben. Einem Bericht zufolge will der angeschlagene Konzern exklusiv mit dem US-Chiphersteller Broadcom über den Verkauf seiner lukrativen Chipsparte verhandeln. Wenige Stunden zuvor hatte die Tageszeitung "Nikkei" berichtet, die US-Konzerne Apple und Amazon wollten sich dem Gebot des Apple-Zulieferers Foxconn für die Chipsparte von Toshiba anschließen. In Japan stand der Pharmasektor unter Druck. Nomura rechnet damit, dass die Preissenkungen im April 2018 deutlich schärfer ausfallen dürften als bislang erwartet.

CREDIT

Leicht erhöht zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen (CDS). Angesichts der im Wochenverlauf anstehenden wichtigen Ereignisse sei dies aber noch relativ gering, heißt es. Denn besonders am Donnerstag stehen drei wichtige Termine auf der Agenda: So die Anhörung des von US-Präsident Trump entlassenen FBI-Direktors James Comey vor einem Senatsausschuss, der EZB-Sitzung und besonders den Wahlen in Großbritannien. Hier könnten durchaus Überraschungen drohen, denn Analysten wie die von Goldman Sachs unterstreichen, dass die Volatilitäten noch nicht das mögliche Risiko einpreisten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Koalition bringt Gesetz für Sammelklagen nicht mehr zustande - Bericht

Die Konzerne in Deutschland müssen sich vorerst nicht vor Sammelklagen geschädigter Kunden fürchten. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wird die Große Koalition das Gesetz in der ablaufenden Legislaturperiode nicht mehr verabschieden. Im Dezember vergangenen Jahres hatte das Justizministerium einen Referentenentwurf erarbeitet.

Eon steigt bei Handelsplattform für grünen Strom ein

Der Energiekonzern Eon beteiligt sich an einer Handelsplattform für Strom aus Solaranlagen und Windrädern. Die Essener sind bei dem Startup greenXmoney eingestiegen und haben 25,1 Prozent der Anteile übernommen, wie der Versorger mitteilte. Eigentümer von Photovoltaik-Anlagen und Windrädern können ihre Anlagen auf der greenXmoney-Plattform registrieren.

Bertelsmann übernimmt US-Unternehmen Whitecloud Analytics

Bertelsmann stärkt sein Bildungsgeschäft durch eine weitere Akquisition in den USA. Der Medienkonzern übernimmt eigenen Angaben zufolge das auf Analysen und Datenverarbeitung im Gesundheitsbereich spezialisierte Unternehmen Whitecloud Analytics vollständig. Einen Kaufpreis nannte die Bertelsmann SE & Co KGaA nicht.

IPO/Rocket-Beteiligung Delivery Hero will 2017 an die Börse

Der von Rocket-Internet-Aktionären erhoffte Börsengang von Delivery Hero soll abhängig vom Marktumfeld in den nächsten Monaten stattfinden. Der Vermittler von Essensbestellungen an Restaurants, an dem Rocket mit etwa 35 Prozent beteiligt ist, peilt nach eigenen Angaben einen Bruttoerlös von rund 450 Millionen Euro an. Delivery Hero beschaffe sich zusätzliches Kapital, um seine "Führungsposition im Markt für Essensbestellung und -lieferung weiter auszubauen", sagte CEO Niklas Östberg.

Rocket Internet macht zu Delivery-Hero-IPO keine Angaben

Beim angekündigten Börsengang von Delivery Hero ist offen, ob und in welchem Ausmaß sich auch der Gesellschafter Rocket Internet von Aktien des Online-Essensvermittlers trennen wird. Eine Rocket-Sprecherin sagte auf Anfrage, dazu könne sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben machen. Die Frage, ob es möglich sei, dass sich das SDAX-Unternehmen im Zuge des Börsengangs eventuell auch nicht von Delivery-Hero-Aktien trennen werde, bejahte sie.

EU schaut sich Vertriebspraktiken von Modekette Guess genauer an

Die EU-Kartellbehörden wollen sich die Vertriebspraktiken der US-Modekette Guess genauer ansehen. Wie die Europäische Kommission mitteilte, soll untersucht werden, ob Guess Einzelhändler beim Verkauf seiner Mode über die EU-Landesgrenzen hinweg behindert hat.

Tom Tailor will mit Kapitalerhöhung 61,2 Mio Euro einsammeln

Der Modekonzern Tom Tailor, der sich derzeit neu ausrichtet, will sein Kapital erhöhen und so 61,2 Millionen Euro einnehmen. Den Großteil des erwarteten Nettoemissionserlöses wollen die Hamburger in IT Hard- und Software sowie in E-Commerce investieren. Aber auch Ladeneinrichtungen sollen unter anderem erneut werden. Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft die Eigenkapitalquote zu stärken.

Abo Wind verkauft Windparkprojekte in Frankreich an CEZ

Die Abo Wind AG hat den größten Projektverkauf in der Unternehmensgeschichte durchgeführt. Das Unternehmen aus Wiesbaden hat neun Windparkprojekte mit einer Gesamtleistung von gut 100 Megawatt an den tschechischen Versorger CEZ veräußert. Damit steigt CEZ in Kooperation mit Abo Wind in den französischen Markt ein, der für Abo nach Deutschland traditionell der wichtigste Markt ist. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

Heidelberger Druckmaschinen setzt Digitalstrategie fort und kauft Docufy

Die Heidelberger Druckmaschinen AG setzt ihre digitale Wachstumsstrategie fort und übernimmt die Docufy GmbH. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, ist die Übernahme des Herstellers für professionelle Softwarelösungen für die Technische Dokumentation bereits am 1. Mai erfolgt. Finanzielle Einzelheiten nannten die Heidelberger allerdings nicht. Docufy mit Sitz in Bamberg erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von rund 6,5 Millionen Euro und beschäftigt an die 80 Mitarbeiter.

Norsk Hydro mit Lieferschwierigkeiten wegen Katar-Krise

Der Aluminiumhersteller Norsk Hydro verzeichnet Lieferschwierigkeiten wegen der Spannungen in Katar. Normalerweise würde Qatalum, das Gemeinschaftsunternehmen des norwegischen Unternehmens und Qatar Petroleum, die meisten Aluminiumexporte vom großen Hafen Jebel Ali in die Vereinigten Arabischen Emirate verschiffen. Dieser Hafen scheine aber für alle Lieferungen aus Katar seit Dienstagmorgen geschlossen zu sein, so Norsk Hydro.

