Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Einzelhandel etwas schwächer als erwartet

Die Einzelhändler in der Eurozone haben ihre Umsätze im April etwas weniger als erwartet steigern können. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,1 (Vormonat revidiert: 0,2) Prozent und lagen um 2,5 (2,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Volkswirte hatten eine Wachstumsrate von 0,2 prognostiziert. Im März waren die Umsätze nach vorläufigen Angaben um 0,3 Prozent gestiegen.

Sentix-Index Deutschland steigt zum vierten Mal in Folge

Die Konjunktur in Deutschland und im Euroraum befindet sich nach Einschätzung institutioneller Investoren in Deutschland weiterhin im Boom. Der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland steigt im Juni auf 39,2 (Vormonat: 36,9) Punkte, den höchsten Stand seit März 2015. Das liegt vor allem an der geradezu euphorischen Beurteilung der Konjunkturlage, deren Index auf ein Allzeithoch von 66,8 (61,3) Punkte zulegt. Dagegen sinkt der Index der Konjunkturerwartungen erstmals seit Februar, und zwar auf 14,5 (14,8) Punkte.

Deutsche Wirtschaft sieht derzeit kaum direkte Auswirkungen durch Krise um Katar

Die deutsche Wirtschaft reagiert auf die diplomatischen Zerwürfnisse auf der Arabischen Halbinsel um das Emirat Katar vorerst gelassen. "Die wirtschaftliche Relevanz ist kurzfristig sehr überschaubar", sagte der Sprecher des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), André Schwarz, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Auch größere Ausschläge an den Börsen gab es zunächst nicht.

Nachfrage der Banken nach EZB-Liquidität unverändert

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) ist beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft unverändert geblieben. Wie die EZB mitteilte, wurden 12,1 Milliarden Euro zum Festzinssatz von 0,00 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 36 Instituten wurden voll bedient. Die Liquiditätsnachfrage blieb damit exakt auf dem Niveau der Vorwoche.

Urteil des Verfassungsgerichts zur Kernbrennstoffsteuer am Mittwoch

Das Bundesverfassungsgericht wird am Mittwoch sein Urteil zur Brennelementesteuer für Atomkraftwerke vorlegen. Das teilte das Gericht mit. Demnach wird der zweite Senat seine Entscheidung um 9.30 Uhr veröffentlichen. Gegen die seit 2011 erhobene Steuer hatten die vier Atomkonzerne Eon, RWE, Vattenfall und ENBW geklagt. Sollten die höchsten deutschen Richter zu ihren Gunsten entscheiden, hoffen die Unternehmen auf die Rückzahlung von 2,5 Milliarden Euro.

Kanada und Chile erweitern ihr Handelsabkommen um Geschlechtergleichheit

Kanada und Chile haben ihren bilateralen Handelsvertrag modernisiert und um das Prinzip der Gleichheit der Geschlechter erweitert. Das neue Kapitel werde für ein "inklusives Wirtschaftswachstum sorgen", sagte Kanadas Premierminister Justin Trudeau in Ottawa. Die Arbeitsbedingungen sowohl für Arbeitnehmerinnen als auch für Unternehmerinnen würden sich auf diese Weise verbessern, fügte er hinzu.

Warnung vor Manipulationen und Falschmeldungen im Bundestagswahlkampf

Der Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, hat vor möglichen Manipulationen und Falschmeldungen im Zuge der Bundestagswahl gewarnt. Auf die Frage, ob im Wahlkampf gestohlene und gefälschte Daten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) oder anderen Spitzenkandidaten auftauchten könnten, sagte Schönbohm der Rheinischen Post: "Wir stellen uns darauf ein."

UNO: IS-Miliz ermordete 163 Zivilisten bei Flucht aus Mossul

Bei ihrer Flucht aus der umkämpften Stadt Mossul im Irak sind Anfang Juni nach Angaben der UNO mindestens 163 Zivilisten von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hingerichtet worden. Die Leichen von ermordeten Männern, Frauen und Kindern hätten am Montag immer noch in den Straßen des Viertels Al-Schira im Westen von Mossul gelegen, sagte UN-Menschenrechtskommissar Zeid Ra'ad Al Hussein am Dienstag in Genf. Die IS-Miliz habe versucht, die Zivilisten an der Flucht aus ihrer Hochburg im Irak zu hindern.

Afghanistans Präsident stellt Taliban Ultimatum für Verhandlungen

Der afghanische Präsident Aschraf Ghani hat den radikalislamischen Taliban ein Ultimatum für Friedensgespräche gestellt. "Wir bieten eine Chance auf einen Frieden, aber das ist kein unbefristetes Angebot", sagte Ghani am Dienstag bei einer internationalen Friedenskonferenz in Kabul. "Dies ist die letzte Chance, ergreift sie oder tragt die Konsequenzen." An der Konferenz nehmen Vertreter aus rund zwei dutzend Staaten teil, darunter neben den USA auch Indien, China sowie Pakistan, dem Kabul Unterstützung der radikalislamischen Taliban vorwirft.

Medien werfen britischen Behörden Versagen nach Anschlag in London vor

Britische Medien haben den Behörden nach dem jüngsten Anschlag in London Versagen vorgeworfen. "Warum haben sie den Dschihadisten aus dem Fernsehen nicht gestoppt?", titelte die Boulevard-Zeitung The Sun am Dienstag. Der Daily Mirror schrieb: "Wie zur Hölle konnte er ihnen durch die Lappen gehen?" Die Ermittler hatten am Montag mitgeteilt, dass es sich bei einem der drei Attentäter um Khuram Shazad Butt handelte.

Dritter London-Attentäter war Italo-Marokkaner

Nach dem Anschlag von London mit sieben Toten sind nach Presseinformationen alle drei Täter identifiziert. Die italienischen Zeitungen Corriere della Sera und Repubblica berichteten, der dritte Mann sei der 22-jährige Youssef Zaghba. Er habe die italienische und marokkanische Staatsbürgerschaft gehabt und sei den Geheimdiensten des Landes bekannt gewesen.

Zwei Männer vor "Rock am Ring" bei Verkehrskontrolle aufgefallen

Vor der Terrorwarnung und der darauf folgenden Unterbrechung des Musikfestivals "Rock am Ring" sollen der Polizei laut einem Medienbericht bei einer Verkehrskontrolle zwei Männer aufgefallen sein. Die beiden offenbar aus Syrien stammenden Männer, die Kontakte zum salafistischen Umfeld in Hessen haben sollen, seien am Donnerstagabend bei einer Kontrolle in Koblenz ins Visier der Ermittler geraten, berichtete die Rhein-Zeitung. Die Männer hätten "All Area"-Bändchen getragen und damit uneingeschränkten Zugang zum Festivalgelände gehabt.

Bitkom: Sechs von zehn Deutschen sehen Digitalisierung als Chance

Die meisten Deutschen sehen die Digitalisierung als Chance, geben ihrer eigenen Digitalkompetenz aber gerade einmal eine ausreichende Note. Wie eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergab, stehen 60 Prozent der Gesamtbevölkerung der Digitalisierung positiv gegenüber. Bei den 14- bis 29-Jährigen sehen sogar 76 Prozent die Digitalisierung als Chance, bei den über 65-Jährigen dagegen nur 49 Prozent.

Erste UN-Konferenz zum Schutz der Meere in New York eröffnet

Mit einem eindringlichen Appell hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, die erste UN-Konferenz eröffnet, die sich mit dem Schutz der Ozeane befasst. Guterres rief die Staatengemeinschaft am Montag in New York dazu auf, "kurzfristige nationale Gewinne" zurückzustellen, um eine "langfristige globale Katastrophe zu verhindern". "Unsere Ozeane zu schützen und nachhaltig zu nutzen, bedeutet den Schutz des Lebens selbst".

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2017 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.