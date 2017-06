Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 640 auf 730 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Unternehmensgröße sei für europäische Entwickler und Hersteller im Bereich Erneuerbare Energien ein Kernelement für Wettbewerbsvorteile, schrieb Analyst Manuel Losa in einer Branchenstudie zu Versorgern vom Dienstag. Große Konzerne wie Vestas, Enel und Iberdrola seien daher seine Favoriten in diesem Bereich. Die Aktie der dänischen Vestas sei sein "Top Pick" unter den reinen europäischen Windkraftanlagenherstellern und dürfte am stärksten von den starken Wachstumsaussichten profitieren./ck/mis

ISIN: DK0010268606