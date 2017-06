In den ersten drei Monaten wurden in den USA deutlich mehr Speichersysteme neu installiert als im Vorjahreszeitraum. GTM Research schätzt, dass die Zubauzahlen in den folgenden Quartalen des Jahres 2017 wieder geringer ausfallen werden.Im ersten Quartal des Jahres 2017 wurden in den USA Batteriespeicher mit einer Gesamtkapazität von 234 Megawattstunden und einer Gesamtleistung von 71 Megawatt installiert. Nach Angaben von GTM Research und der Energy Storage Association (ESA) ist dies ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres (50 Mal mehr Kapazität und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...