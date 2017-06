FMW-Redaktion

Wir hatten gerade erst darauf hingewiesen. Die EU hat die völlig marode italienische Bank "Monte dei Paschi" zu einer eigentlich gesunden Bank erklärt, der man lediglich kurzfristig unter die Arme greifen müsse. Geschieht bald in Spanien genau das selbe? Dort steht die sechstgrößte Bank des Landes "Banco Popular" vor dem Kollaps. Der Aktienkurs zeigt eindrucksvoll das Vertrauen der Anleger in die Bank. Der Kurs stürzt immer schneller ab, vor allem seit Ende Mai, wo sich der Aktienkurs nochmal zügig halbiert hat in einer Woche von 0,66 auf jetzt 0,33 Euro. Würden Sie diese Aktie kaufen nach dem Motto "was schon so billig ist, muss auch mal steigen?"

Nein, Scherz bei Seite. Was so kräftig fällt, kann auch runtergehen auf 1-2 Cent im Spread, oder vorher einfach pleite gehen. Letztlich hat die Banco Popular das selbe Problem wie Monte dei Paschi. Die faulen Kredite aus der Finanzkrise wurden nie beseitigt. In Europa dachte man anders als in den USA man könne die kaputten Bankbilanzen einfach durch genug erkaufte Zeit wieder aufbessern. Langsam erholen, langsam faule Kredite abbauen - das hörte sich ja ganz gut an, in der Theorie. In der Praxis wurde es nur noch schlimmer.

