Insbesondere die Knickarmroboter-Technologie erlaubt die Realisierung von komplexen Bewegungen in einem kugelförmigen Arbeitsbereich rund um den Roboter. So können vielfältige Handlingsaufgaben im Zusammenhang mit der Automatisierung von Verpackungs- und Palettierprozessen sehr flexibel und raumsparend umgesetzt werden. Der Roboter zeichnet sich weiterhin dadurch aus, dass er eine sehr zuverlässige und wartungsarme Komponente darstellt. Zudem kann über eine komfortable HMI relativ einfach flexibel programmiert werden, was ihn zu einem sehr anpassungsfähigen Instrument macht. Diese Merkmale der Robotertechnik nutzt Transnova-Ruf, um mit dem Robot-Flexline-Konzept Best-in-Class-Lösungen hinsichtlich Flexibilität und optimaler Raumnutzung zu realisieren. Kern des Konzeptes ist dabei ein modularer Baukasten aus Funktionsbaugruppen und unterschiedlichen Roboter-Typen, welche spezifisch für die jeweiligen Projektanforderungen zu einer Applikation konfiguriert werden. Jede Maschine oder Anlage ist somit Design-to-Order, das heißt maßgeschneidert auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse.

Das Maximale aus der Raumsituation herausholen

Viele produzierenden Unternehmen, die ihre Endverpackungsprozesse bis hin zur Palettierung automatisieren wollen, stehen vor der Herausforderung, dass die räumlichen Gegebenheiten hierfür bereits durch andere Maschinen und Prozesse vorherbestimmt sind und natürlich der verfügbare Raum sehr begrenzt ist. Angebote "von der Stange" sind hier in der Regel nur ein suboptimaler Kompromiss. Das Robot-Flexline-Konzept hingegen erlaubt es, das Maximale aus der Raumsituation herauszuholen, was im Folgenden weiter betrachtet werden soll.

