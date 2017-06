Zürich (ots) -



localsearch (Swisscom Directories AG), die Schweizer Nummer 1 im

Verzeichnisgeschäft und Betreiberin von local.ch und search.ch, baut

neue Geschäftsfelder auf und transformiert das Unternehmen von einem

Verzeichnisanbieter zum führenden Marketingpartner für Schweizer KMU.

Mit neuen Produkten und Dienstleistungen wird localsearch den Kunden

in Zukunft alles rund um digitales Marketing aus einer Hand bieten.



localsearch hat 2016 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen und

ist nach wie vor führend im Verzeichnisgeschäft. Die Digitalisierung

eröffnet dem Unternehmen und seinen Kunden - den KMU in der Schweiz -

neue Möglichkeiten und Opportunitäten. Auch Klein- und

Kleinstunternehmen können von Suchmaschinenoptimierung, Sozialen

Netzwerken, Bewertungsplattformen und der Onlinemobilität der

Kundschaft profitieren. In Zukunft wird localsearch als

Marketingpartner die KMUs hierzulande in die digitale Transformation

begleiten. Dazu baut das Unternehmen neue Geschäftsfelder auf.



Dieser Aufbau ist bereits in vollem Gange: Bereits über 6'000 KMU

nutzen «My Website» - das Websiteangebot von localsearch. Und die

Buchungslösung «localina» vermittelt Gastrobetrieben pro Woche

durchschnittlich 10'000 Gäste. localsearch hat das Buchungsangebot

mit «My Cockpit» kürzlich erweitert und neu viele weitere Branchen

online buchbar gemacht. In diesen Geschäftsfeldern sind bis heute

bereits 80 Stellen geschaffen worden.



In den nächsten Wochen weitet localsearch das Produktportfolio auf

Drittplattformen aus. In Zukunft werden KMU mit localsearch ihre

digitale Präsenz zentral auf allen wichtigen online Plattformen sowie

Karten- und Navigationsdiensten pflegen können. Geplant sind

ausserdem neue Dienstleistungen für Social Media Plattformen und die

Gründung einer Tochtergesellschaft, die eine KMU-Lösung für die

einfache und günstige Umsetzung von Online- und Mobile-Kampagnen

entwickeln wird.



Mit der Ausweitung des Portfolios auf Drittpattformen geht

localsearch einen entscheidenden Schritt in die Zukunft. Im Zuge

dieser Transformation wird das Unternehmen in den neuen

Geschäftsbereichen Stellen schaffen, gleichzeitig aber auch Stellen

in den traditionellen Bereichen in Höhe von etwa 5 Prozent der

Belegschaft abbauen. Das Unternehmen hat sich dazu mit den

Gewerkschaften und der Personalkommission partnerschaftlich auf einen

Sozialplan geeinigt, der bei diesem Stellenabbau angewendet wird.



Über localsearch



localsearch ist der führende Marketing- und Verkaufspartner der

Schweizer KMU und vermarktet mit local.ch und search.ch die

reichweitenstärksten Schweizer Informations- und Verzeichnisdienste

zum einfachen Finden von Adressen, Telefonnummern und ausführlichen

Informationen zu Firmen - im Web, auf der Mobile App und im

gedruckten Telefonbuch (Local Guide). local.ch und search.ch

verzeichnen gemeinsam pro Monat über 7,3 Millionen Zugriffe von

unterschiedlichen Geräten (Unique Clients) auf das Onlineangebot und

mehr als 42 Millionen Visits (Anzahl Kontakte). Die Apps von local.ch

und search.ch zählen zu den beliebtesten Apps der Schweiz. Weitere

Informationen finden Sie unter www.localsearch.ch.



localsearch, local.ch und search.ch sind Marken der Swisscom

Directories AG, die zu 69% Swisscom und zu 31% Tamedia gehören.



