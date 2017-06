Nicht selten erreichen uns Anfragen hinsichtlich der Aufgaben einer verantwortlichen Elektrofachkraft (VEFK). Will ein Kunde die Verantwortung an einer externer Dienstleister übergeben, stellen sich spezielle rechtliche Aspekte ein. Es liegt in der Natur der Sache, dass hier nicht alle Details und Optionen der unterschiedlichen Gemengelagen aufgezeigt werden können. Der konkrete Einzelfall und insbesondere die damit im Zusammenhang stehende Vertragsgestaltung bzw. -prüfung muss einer Rechtsberatung vorbehalten bleiben. Die nachfolgenden Ausführungen nehmen entsprechend der Anfrage den Blickwinkel der potentiellen externen Elektrofachkraft ein. Die notwendige Transferleistung desjenigen, der die Aufgabe zu vergeben hat, liegt darin, sich in die umgekehrte Perspektive zu begeben.

Klärung der Aufgaben

Zu allererst muss mit dem künftigen Auftraggeber der beabsichtige Aufgabenfokus geklärt werden. Ist ein elektrotechnischer Betrieb oder Betriebsteil zu leiten (DIN VDE 1000-10 Kap. 5.3) oder geht es eher um die Übernahme operativer Verantwortung (DIN VDE 1000-10 Kap. 3.1) z.B. als Anlagenverantwortlicher? Es könnte auch sein, dass die VEFK für einen Produktionsprozess verantwortlich sein soll. Die Möglichkeiten sind hier vielfältig und können an dieser Stelle nicht alle vorausgedacht werden. Jede EFK, die vom Unternehmer mit Fach- und Aufsichtsverantwortung beauftragt wird, ist automatisch VEFK nach Kap. 3.1. Ein weiterer Ansatz wäre die Übernahme der Betreiberaufgaben für die elektrische Anlage(n) des Kunden. Hier wäre die VEFK dann Beauftragter des Anlagenbetreibers (DIN VDE 0105-100 Kap. 3.2.1, 4.3.1) und tritt für den elektrotechnischen Part an dessen Stelle. Die vorgenannten Ansätze schließen sich nicht gegenseitig aus, so dass eine Kumulation denkbar ist.

Leitung eines elektrotechnischen Betriebsteils

Ist der Auftraggeber selbst fachlich nicht in der Lage seinen internen elektrotechnischen Betriebsteil zu leiten, so bietet sich die Übertragung dieser Aufgabe auf eine VEFK an. Ob diese aus dem eigenen Unternehmen kommt oder wie vorliegend extern ist, ist für die Verantwortungsübernahme ohne Belang. Der VEFK müssen neben Aufgaben und Verantwortung auch die damit korrespondierenden Kompetenzen eingeräumt werden. Dies muss bei externer Vergabe natürlich vertraglich abgesichert werden. Insbesondere benötigt die externe VEFK auch ein Weisungsrecht gegenüber den internen EFK. Hier wäre die Qualität der Weisung zu klären und im Falle einer Weisungskollision ein Verfahren festzulegen, diese aufzulösen. Auf den möglichen Konflikt zwischen funktions- und wirtschaftlichkeitsorientiertem Unternehmensinhaber und der sicherheitsfokussierten VEFK soll an dieser Stelle nur hingewiesen werden.

Wer ansonsten einen elektrotechnischen Betrieb leitet, sollte reflektieren, welche fachlichen ...

