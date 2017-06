Heidelberger Druck - Am Donnerstag stehen wichtige Neuigkeiten an!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Übermorgen ist es soweit. Am 8. Juni wird der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck nicht nur Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/2017 veröffentlichen. Gar noch spannender dürfte die Vorstellung der Unternehmensstrategie des neuen Konzernchefs Rainer Hundsdörfer sein.

Die Pleite vieler Verlage nach der Finanzkrise, der Einbruch am Werbemarkt und der Wandel hin zum Internet hat die Hersteller von Druckmaschinen in den zurückliegenden Jahren kräftig unter Druck gesetzt. Hinzu kam eine immer stärkere Konkurrenz aus Asien - allen voran China. Hundsdörfers Vorgänger Gerold Linzbach hat durch drastische Stellenstreichungen und abspecken des Produktangebots den Weltmarktführer für Bogen-Offsetdruckmaschinen wieder in die schwarzen Zahlen gebracht. Zudem konnte der Konzern dank der letztjährigen Drupa-Messe wieder einen stattlichen Auftragseingang verbuchen. Der neue Konzernchef setzt derzeit Linzbachs Strategie fort und setzt primär auf den Ausbau des Geschäfts mit digitalen Produkten und Service. Am Donnerstag wird es Details zu seiner neuen Plänen geben. Dabei wird erwartet, dass Hundsdörfer durch die Entwicklung neuer Produkte und Akquisitionen möglicherweise in neue Bereiche vorstoßen will. So übernahm Heidelberger Druck zum 1. Mai das Unternehmen DOCUFY GmbH, einem Anbieter von professionellen Softwarelösungen für die technische Dokumentation.

Ein großer Teil der Analysten ist nach Angaben von Thomson Reuters mittelfristig durchaus optimistisch gestimmt und verweisen auf die bereits veröffentlichten Eckdaten für das Geschäftsjahr. Demnach erreichte Heidelberger Druck die selbst gesteckten Ziele und erzielte einen positiven Cash-Flow. Dennoch ist die Aktie nicht gegen Kursrückgänge gefeit. Ein schwacher Gesamtmarkt oder ein schwacher Ausblick am Donnerstag könnten die Aktie unter Druck setzen.

Heidelberger Druck

Widerstände: 2,67/3,08 EUR

Unterstützungen: 2,30/2,44 EUR

Die Aktie von Heidelberger Druck bildet seit Ende 2012 ein steigendes Dreieck mit oberer Begrenzung bei EUR 3,08. Kurzfristig konnte sich die Aktie nach der Konsolidierung im ersten Quartal 2017 auf EUR 2,30 (61,8%-Retracementlinie) wieder erholen. Zuletzt wurde die 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie überwunden. Damit ergibt sich kurzfristig die Chance auf eine weitere Erholung bis zum jüngsten Hoch bei EUR 2,66. Oberhalb des Levels besteht gar Potenzial bis EUR 3,08. Unterstützung findet die Aktie bei EUR 2,36/2,44. Die Bären dürften frühesten unterhalb dieser Zone das Zepter übernehmen.

Hilfe zur Bestimmung des Chance-Risiko-Verhältnisses des Trades und zur Suche des individuell passenden Produkts bietet ihnen das CRV-Trading-Tool auf dem onemarkets tradingdesk.

Heidelberger Druck in EUR im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.04.2016 - 06.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Heidelberger Druck in EUR im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 07.06.2008 - 06.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Call Optionsschein auf Heidelberger Druck für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel letzter Bewertungstag Heidelberger Druck HU9DJW 0,42 2,20 5,76 13.12.2017 Heidelberger Druck HU9DJY 0,21 2,60 11,52 13.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 06.06.2017; 13:32 Uhr

Put Optionsschein auf Heidelberger Druck für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel letzter Bewertungstag Heidelberger Druck HW2C66 0,42 2,80 6,03 13.12.2017 Heidelberger Druck HU9DM9 0,20 2,40 13,34 13.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 06.06.2017; 13:34 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Optionsscheinen finden Sie hier bei onemarkets-TV.

Weitere Produkte auf den DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes DAX®-Produkt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Heidelberger Druck - Am Donnerstag stehen wichtige Neuigkeiten an! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).