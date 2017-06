Stuttgart (ots) -



Ein Szenario: Julia Sommer möchte spontan ein car2go Fahrzeug am Straßenrand mieten, hat aber noch keinen Member-Account. Nach dem Download der car2go App registriert sie sich mit ihrem Smartphone, macht ein Foto ihres Führerscheins und eines von sich selbst - und ist damit validiert. Anschließend steigt sie ins Fahrzeug und fährt direkt los. Alles über die App, alles online und alles innerhalb weniger Minuten.



Ab sofort können zukünftige Kunden wie Julia den Anmeldeprozess des weltweit führenden flexiblen Carsharing-Unternehmens car2go komplett online und direkt über die hauseigene App oder Website durchführen. Der entscheidende Vorteil: Nach der Online-Registrierung müssen sie nicht mehr wie bisher persönlich zu einer car2go Anlaufstelle oder einem Validierungs-Partner und vor Ort Führerschein und Ausweis vorzeigen. Denn erst nach der Validierung sind sie befähigt, ein car2go Fahrzeug zu nutzen.



"Den ersten Kontakt unserer zukünftigen Kunden mit unserem Produkt möchten wir möglichst einfach und unkompliziert gestalten. Das erreichen wir mit einem digitalen Registrierungsprozess - von Anfang bis Ende", sagt Olivier Reppert, Geschäftsführer von car2go. "Unser online-basierter Anmelde-Vorgang befähigt die Kunden, innerhalb weniger Minuten eines der car2go Autos für ihre Zwecke zu nutzen", so Reppert weiter.



Und so geht's: Die Registrierung erfolgt über die car2go App oder Website. Nach Eingabe der persönlichen Daten und Zahlungsinformationen wird der Kunde nach einem Foto von sich und seinem Führerschein gefragt. Nach einem Sicherheitscheck, bei dem die Übereinstimmung der Daten geprüft wird, bestätigt eine E-Mail die erfolgreiche Validierung. Der Kunde ist damit sofort berechtigt, ein Fahrzeug von car2go zu mieten.



Der Online-Anmeldeprozess von car2go ist jetzt in Europa verfügbar. In der chinesischen und den amerikanischen car2go Standorten können ihn die Kunden bereits nutzen. Für alle, die zur Validierung den klassischen Weg bevorzugen, stehen die persönlichen Anlaufstellen weiterhin zur Verfügung. Damit kommt car2go den unterschiedlichen Bedürfnissen der weltweit insgesamt 2,5 Millionen Kunden entgegen.



