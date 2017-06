Köln (ots) - Der Online-Fotoservice Pixum überzeugt nicht nur durch erstklassige Fotoprodukte, wie dem Pixum Fotobuch, sondern auch durch ein besonders hohes Maß an Kundenzufriedenheit. Das hat jetzt eine repräsentative Umfrage von DEUTSCHLAND TEST ergeben, die im Magazin Focus veröffentlicht wurde. Pixum wurde dabei als "Top Online-Shop" ausgezeichnet.



Insgesamt nahmen mehr als 500.000 Konsumenten an der Umfrage teil. Sie bewerteten dabei eine Auswahl von über 1.200 Unternehmen auf Basis ihrer persönlichen Erfahrung aus den vergangenen 12 Monaten. Das erfreuliche Ergebnis für den Kölner Online-Fotoservice: Pixum erhielt das begehrte Siegel als einer von Deutschlands Top Online-Shops 2017 und darf das Prädikat für seine Kommunikation nutzen.



"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und bedanken uns bei unseren Kunden für diese tolle Bewertung", sagt Holger Plorin, Marketingleiter bei Pixum. "Unser fortwährendes Ziel ist es, mit unseren Premium Fotoprodukten während des gesamten Einkaufserlebnisses bei Pixum höchste Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Dieses Umfrageergebnis bestärkt uns dabei nochmals.", so Plorin weiter.



Zu den erfolgreichsten Fotoprodukten des Kölner Unternehmens gehören unter anderem das Pixum Fotobuch, das als Testsieger bei Stiftung Warentest ausgezeichnet wurde, Pixum Wandbilder, Pixum Handyhüllen und Pixum Fotokalender.



OTS: Pixum newsroom: http://www.presseportal.de/nr/24663 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_24663.rss2



Pressekontakt: Ingo Kreutz und Melanie Goeres E-Mail: presse@pixum.de Fon: +49 (0) 2236 886 317 www.pixum.de/presse