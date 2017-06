Berlin (ots) -



Über 60 Millionen Reisende passieren jedes Jahr den Frankfurt Airport. Ob am Check-In-Schalter, in der Business-Lounge, im Duty-Free-Shop oder auf dem Flugfeld: Tag und Nacht sind 81.000 Beschäftigte auf Deutschlands größtem Flughafen für die Passagiere im Einsatz und garantieren mit viel Herzblut und Sachverstand einen reibungslosen Betrieb. Am 13. Juli blickt N24 in einem Themenabend hinter die Kulissen des "Fraports". Ab 20.05 Uhr beleuchtet die fünfteilige Doku-Reihe "Inside Frankfurt Airport" das hochkomplexe Innenleben eines der wichtigsten Luftverkehrsdrehkreuze weltweit.



Wie gelangt das Reisegepäck von A nach B? Welche Gefahren bergen Start und Landung und was hat die Flughafenfeuerwehr damit zu tun? Und wie behält die Crew auch bei den turbulentesten Wetterlagen einen kühlen Kopf? In fünf Folgen zeigt die Doku-Reihe, wie die intelligenten Netzwerke aus Mensch und Maschine in dieser Stadt-in-der-Stadt zusammenwirken, um die Fluggäste pünktlich und sicher an ihre Zielorte zu bringen und Deutschland mit der Welt zu vernetzen.



Wer ein- und aussteigt, wer pflegt und wartet, wer lenkt und kontrolliert:



Fünf Folgen "Inside Frankfurt Airport" am 13. Juli ab 20.05 Uhr als Free-TV-Premieren auf N24, im Timeshift auf N24 Doku und nach Ausstrahlung 7 Tage lang in der N24-Mediathek: www.welt.de/mediathek



Alle Sendetermine des N24-Themenabends im Überblick: "Inside Frankfurt Airport - Zeit ist Geld" am 13. Juli 2017, 20.05 Uhr "Inside Frankfurt Airport - Alles unter Kontrolle" am 13. Juli 2017, 21.05 Uhr "Inside Frankfurt Airport - Tag und Nacht im Einsatz" am 13. Juli 2017, 22.05 Uhr "Inside Frankfurt Airport - Internationales Drehkreuz" am 13. Juli 2017, 23.05 Uhr "Inside Frankfurt Airport - Versagen verboten" am 13. Juli 2017, 00.05 Uhr



