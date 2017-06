Frankfurt am Main (ots) - Auf der 62. Mitgliederversammlung des Verband Bildungsmedien e. V. am 1. Juni 2017 in Leipzig wurden der stellvertretende Vorsitzende Dr. Ilas Körner-Wellershaus (Ernst Klett Verlag GmbH), Schatzmeisterin Michaela Hueber (Hueber Verlag GmbH & Co. KG) und Vorstandsmitglied Dr. Jacob Kloepfer (Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG) im Amt bestätigt.



Außerdem im Vorstand des Verband Bildungsmedien e. V. vertreten sind Andreas Klinkhardt (Verlag Julius Klinkhardt KG) und Patrick Neiss (Cornelsen Verlag GmbH). Vorstandsvorsitzender ist Wilmar Diepgrond (Westermann Gruppe).



Dr. Maren Saiko hatte ihr Vorstandsamt zum 31. Mai 2017 niedergelegt, um sich in Zukunft vollständig auf ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin der C.C.Buchner Verlag GmbH & Co. KG zu fokussieren. Der Vorstand wird satzungsgemäß für ihre restliche Amtszeit einen Nachfolger/eine Nachfolgerin berufen.



