Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sky PLC anlässlich der bevorstehenden Parlamentswahl in Großbritannien auf "Buy" mit einem Kursziel von 1310 Pence belassen. Mit der schwindenden Tory-Mehrheit in den Meinungsumfragen steige das Risiko einer verzögerten oder abgelehnten Übernahme des PayTV-Anbieters durch den Fox-Konzern, schrieb Analyst Polo Tang in einer Studie vom Dienstag. Der Experte betrachtet die regulatorischen Hürden des Deals jedoch als bewältigbar./edh/zb

