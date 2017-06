Vor rund zehn Jahren verkaufte Carsten Maschmeyer seinen Finanzvertrieb AWD. Jetzt kündigt der Start-up-Investor seine Rückkehr in die Versicherungsbranche an. Er will verstärkt in junge Technologiefirmen investieren.

Selfmade-Milliardär, Society-Löwe, Politikerfreund: Carsten Maschmeyer ist einer der bekanntesten Köpfe der deutschen Finanzszene. Vor rund zehn Jahren zog sich der Unternehmer nach dem Verkauf des von ihm gegründeten Strukturvertriebs AWD an den Schweizer Versicherer Swiss Life zurück und arbeitete seitdem vor allem als Investor und als TV-Juror in der Start-up-Show "Die Höhle der Löwen" des Fernsehsenders Vox.

Doch jetzt kündigt der Milliardär seine Rückkehr in die Versicherungsbranche an. "Meine Schamfrist, mich in diesem Bereich zu engagieren, ist vorbei", sagte Maschmeyer auf einem Digital-Kongress laut übereinstimmenden Berichten mehrerer Branchendienste. Mit mehreren seiner Investment-Firmen und gemeinsam mit Partnern will er sich künftig verstärkt Insurtech-Startups in Europa und den USA widmen. Dabei möchte er nicht nur Geld, sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...