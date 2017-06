Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 206 Euro belassen. Die jüngste Bündelung der Kostensenkungsziele im Zuge der geplanten Fusion mit Praxair erhöhten die Wahrscheinlichkeit, diese zu erreichen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer Studie vom Dienstag. Zudem könnten die notwendigen Verkäufe von Unternehmensteilen geringer ausfallen als am Markt teilweise befürchtet. Das neue Unternehmen sollte zudem in allen wichtigen Regionen ausreichend vertreten sein./mis/zb

