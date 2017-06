Der Energiekonzern will mit der Beteiligung an greenXmoney seine digitalen Lösungen erweitern. Eon bietet damit ab sofort auch "Wattpapiere" an und will auch Menschen ohne eigenes Dach die Möglichkeit eröffnen, an der Energiewende teilzuhaben.Eon ist mit 25,1 Prozent bei der Handelsplattform greenXmoney eingestiegen. Von sofort an können Anleger online flexibel, sicher und bankenunabhängig in deutsche Solar- und Windkraftanlagen investieren, teilte der Energiekonzern am Dienstag mit. Auf der Handelsplattform würden Investoren und Betreiber von erneuerbaren Energien zusammengebracht. Eigentümer ...

