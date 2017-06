Wachsende mobile Internetnutzung: Autoreifenonline.de stellt auf responsives Webdesign um.

Alle Suchfunktionen und Features des Shops nun auch in optimierter Darstellung auf Smartphone oder Tablet.

Immer mehr Nutzer greifen mit mobilen Endgeräten aufs Internet zu. Laut Zahlen des Statistik-Dienstes StatCounter überwiegt seit Oktober 2016 weltweit der Zugriff auf Internetseiten von Smartphones und Tablets aus - Tendenz steigend. Autoreifenonline.de hat sich dem geänderten Nutzerverhalten angepasst und präsentiert sich seit Kurzem in modernisiertem Gewand: Delticoms Onlineshop für Werkstätten und Händler ist nun im "responsiven Webdesign" angelegt und damit für die Anzeige auf mobilen Endgeräten optimiert. Responsiv designte Webseiten passen ihren Aufbau der jeweiligen Bildschirmgröße an, sodass sämtliche Inhalte auch bei wenig verfügbarem Platz wie auf Smartphone-Displays trotzdem gut erkennbar bleiben. Gewohnt einfach und übersichtlich bleibt somit auch beim mobilen Zugriff auf Autoreifenonline.de die Suche nach Pkw-, Motorrad-, Lkw- und Spezialreifen sowie nach Kompletträdern und Felgen oder nach Zubehör- und Ersatzteilen. Besonders komfortabel ist die Suche über Herstellerschlüssel- und Typschlüsselnummer aus der Zulassungsbescheinigung.

"Der Trend zur mobilen Internetnutzung setzt sich ständig fort natürlich auch in Kfz-Betrieben. Denn der Einsatz von Smartphones und Tablets vereinfacht Vieles und bietet zahlreiche neue Möglichkeiten, zum Beispiel Kundenberatung und Auswahl passender Produkte direkt am Fahrzeug", sagt Andreas Faulstich, Leiter B2B bei Delticom. "Wir möchten unseren Kunden die Nutzung des Shops so einfach und komfortabel wie möglich machen. Die mobile Version des Shops beinhaltet deswegen sämtliche Vorteile und Features von Autoreifenonline.de, zum Beispiele die Suche über Matchcode, Artikelnummer, EAN oder Hersteller-ID. Darüber hinaus gibt es für User, die bevorzugt Tablets oder Smartphones nutzen, seit Frühjahr unsere kostenlose App für iOS und Android, die einen besonders übersichtlichen und schnellen Zugriff auf die Pkw-, Lkw- und Motorradreifen in unserem Sortiment bietet."

Die Nutzung von Autoreifenonline.de ist kostenlos und nicht an Mindestumsätze gebunden. Einzig eine einmalige Registrierung als gewerblicher Kunde ebenfalls kostenlos ist erforderlich. Neben Autoreifenonline.de in Deutschland wurden auch sämtliche in anderen europäischen Ländern von Delticom betriebene B2B-Onlineshops auf das neue responsive Design umgestellt.

Über Autoreifenonline.de

Autoreifenonline.de ist der exklusive deutsche Onlineshop der Delticom AG für Werkstätten, Händler, Großhändler und Service-/Montagestationen mit Reifen aller Typen und KFZ-Zubehör. Mit über 15 Jahren Kompetenz im Online-Reifenhandel bietet das B2B-Fachteam von Autoreifenonline.de seinen Geschäftskunden ein herausragend umfangreiches Sortiment an Pkw-Reifen und Motorradreifen aller Marken und Größen für alle Fahrzeugtypen, Leicht-Lkw- und Lkw-Reifen, Busreifen, Spezialreifen, Kompletträdern, Pkw-Ersatzteilen und Zubehör, Motoröl sowie Batterien. Händlerkunden profitieren neben guten Einkaufskonditionen von zeitsparenden Reifen-Suchfunktionen im Onlineshop, hoher Verfügbarkeit, einer zuverlässigen Lieferung dank eigenen Lagern sowie der einfachen Anmeldung und Nutzung ohne versteckte Kosten ab dem ersten Reifen.

Onlineshops für Händler und Werkstätten in Deutschland, Österreich und der Schweiz: www.autoreifenonline.de, www.autoreifenonline.at, www.autoreifenonline.ch und 24 weiteren Ländern.

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

Reifentests: www.reifentest.com

