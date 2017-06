IRW-PRESS: Zinc One Resources Inc.: Zinc One gibt Investor-Relations-Dienstleistungen in Auftrag

Vancouver (Kanada), 6. Juni 2017. Zinc One Resources Inc. (Zinc One oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Investor-Relations-Vertrag mit Neil MacRae unterzeichnet hat, dem zufolge Herr MacRae Investor-Relations-Dienstleistungen für Zinc One bereitstellen wird. Die Dienstleistungen von Herrn MacRae werden die Kommunikation mit den Mitgliedern der Finanz-Community umfassen, einschließlich potenzieller Investoren, Verfasser von Newslettern und aktueller Aktionäre, um diese über die Aktivitäten von Zinc One auf dem Laufenden zu halten.

Herr McRae ist ein Investor-Relations-Profi der Bergbaubranche mit einer Erfahrung von über 20 Jahren in den Bereichen Investor-Relations, Rohstoffhandel und Unternehmensentwicklung in der globalen Bergbaubranche. Zuletzt fungierte er als Director of Investor Relations von Santacruz Silver Mining Ltd., einem Silberproduzenten mit Aktiva in Mexiko. Vor seiner Tätigkeit bei Santacruz hatte Herr MacRae über zehn Jahre lang eine Vielzahl an Investor-Relations-Positionen in der Bergbaubranche inne, einschließlich Farallon Mining, eines auf Zink fokussierten mexikanischen Bergbauunternehmens, das von Nyrstar übernommen wurde. Außerdem war er für First Majestic Silver Corp. und NovaGold Resources tätig. Vor seinen Investor-Relations-Positionen arbeitete Neil etwa zehn Jahre lang für Mitsui & Co. (Canada) Ltd., das im globalen Geschäft mit nicht eisenhaltigen Mineralkonzentraten tätig ist. Er ist ein Absolvent der University of Calgary.

Zinc One wird ein monatliches Beratungshonorar bezahlen (2.000 Dollar im Juni und Juli 2017, 3.333 Dollar im August 2017) und Optionen auf den Kauf von 150.000 Stammaktien von Zinc One zu einem Preis von 0,65 Dollar pro Aktie emittieren. Die Optionen unterliegen den Unverfallbarkeitsbestimmungen, den Bedingungen des Aktienoptionsplans sowie den Bestimmungen der TSX Venture Exchange. Das Investor-Relations-Abkommen weist eine Laufzeit von drei Monaten auf und kann einvernehmlich verlängert werden.

Herr MacRae steht in keiner Beziehung zu Zinc One und besitzt weder direkte noch indirekte Beteiligungen an Zinc One oder dessen Wertpapiere, ausgenommen die oben beschriebenen Aktienoptionen. Alle hierin angegebenen Angelegenheiten unterliegen einer Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Über Zinc One Resources Inc.

Zinc One ist auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von aussichtsreichen und im fortgeschrittenen Ausbaustadium befindlichen Zinkprojekten in bergbaufreundlichen Rechtssystemen spezialisiert. Die wichtigsten Aktiva von Zinc One sind das vormals produzierende Projekt Bongará Mine und das Projekt Bongará in Peru. Das Projekt Bongará Mine war von 2007 bis 2008 in Produktion, wurde jedoch aufgrund der Weltwirtschaftskrise und des damit einhergehenden Rückgangs des Zinkpreises stillgelegt. Bei historischen Ressourcenschätzungen und früheren Produktionen wurden an der Oberfläche Zinkwerte von über 20 Prozent und Gewinnungsraten von über 90 Prozent erzielt. Das benachbarte Projekt Charlotte Bongará weist mehrere hochgradige Bohrabschnitte an der Oberfläche auf, die zahlreiche Bohrziele und beträchtliches Potenzial bieten. Der Geschäftsplan von Zinc One sieht vor, durch den Neustart der Produktion beim Projekt Bongará Mine mit der Erkundung von Zielen entlang eines Streichens von vier Kilometern sowie beim Projekt Charlotte Bongará einen kurzfristigen Cashflow zu generieren. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Team aus Explorationsgeologen und Ingenieuren geleitet, die bereits Erfolge in der Errichtung und im Betrieb von Bergbaustätten verbuchen können.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter WWW.ZINCONE.COM oder über CEO und President James Walchuck (Tel. (604) 683-0911, E-Mail: info@zincone.com).

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON ZINC ONE RESOURCES INC. Unterschrift:- _______________________ James Walchuck CEO & President Zinc One Resources- 410 - 1040 W Georgia St, Vancouver BC V6E 4H1- Tel. 604.683.0911 www.zincone.com Börsenkürzel TSX-V: Z Börsenkürzel OTC: ZZZOF Börsenkürzel Frankfurt: RH33 Zukunftsgerichtete Aussagen Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Zinc One weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, von denen viele nicht im Einflussbereich der beiden Unternehmen liegen. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz von Zinc One; dass das Unternehmen in der Lage ist, die geplante Transaktion mit Forrester (einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre und Behörden) durchzuführen; dass das Unternehmen in der Lage ist, die Privatplatzierung abzuschließen; und die Notwendigkeit der Einhaltung umweltrechtlicher und behördlicher Vorschriften. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Zinc One ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren oder zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

