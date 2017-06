Wien (APA-ots) - Heute veröffentlichte Standard & Poors ein Update zu UNIQA und bestätigte das aktuelle Rating mit A-/stabil.

Kernaussagen des Reports:

* UNIQA hat in Österreich eine starke Marktposition und ist einer der Marktführer am heimischen Versicherungsmarkt. * Positiv für das Rating wirkt sich das ausgewogene Produktportfolio zwischen Lebens-, Sach- und Krankenversicherung aus. * S&P bewertet Kapital und Ertragslage von UNIQA als stark und erwarte, dass beides auf diesem Niveau bleibt. * Der stabile Outlook spiegelt S&Ps Sicht wider, wonach die UNIQA Gruppe die starke Marktposition im Heimmarkt behaupten und gleichzeitig in Zentral- und Osteuropa weiter ausbauen wird.

Den gesamten Report finden Sie [hier] (https://www.ots.at/redirect/Rating_UNIQA_Group).

