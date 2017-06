ECO Energy kooperiert mit Trina Solar für die Installation des Photovoltaiksystems in dem neuen Biodom

ECO Energy kooperiert mit Trina Solar für die Installation des Photovoltaiksystems in dem neuen Biodom

Hongkong, 16. Mai, 2017, ECO Energy Tech Asia ("Eco Energy") ist stolz heute bekannt zu geben dass ECO Energy die neueste Solartechnologie die von Trina Solar entwickelt wurde, nutzen wird um diese in dem neuen Biodom in China zu installieren. Eco Energy wird das neueste Photovoltaic Power Generation System (Photovoltaik Energieerzeugungssystem) in seinem neuen Biodome Projekt in China einbauen. Das Photovoltaik System wird zum Heizen, kühlen, dimmen, verdunkeln und zur vollständigen Energieversorgung des Biodoms genutzt werden. Mit der Installation dieses neuen Energieerzeugungssystems nutzt Eco Energy Asia die neuesten technischen Standards in Energieeffizienz und wird so ein komplettes Energieversorgungssystem einrichten dass vollständig schadstofffrei ist.

Kelvin Mak, CEO der China Farm Palace Technology Ltd., einer Tochtergesellschaft der ECO Energy Asia die die Aktivitäten der Gesellschaft in China managt sagte dass er sehr erfreut ist dass man Zugang zu der führenden Technologie im Solarsektor erhält, die von dem weltweit führenden Solarunternehmen, Trina Solar, zur Verfügung gestellt wird. Durch die Nutzung dieser Technologie wird Eco Energy s neuer Biodome in höchstem Masse energieeffizient. Das wesentliche Material dass man installiert, werden Solarmodule sein die mit einem dünnen lichtdurchlässigen nichtkristallinen Film beschichtet sind. Diese bilden das Dach des Biodomes. Das Photovoltaik Power Generation System erlaubt das Heizen, Kühlen, Dimmen und das Verdunkeln im Biodome. Dies ermöglicht eine flexiblere Regulierung der Lichtverhältnisse im Biodome. Es hält die Temperatur in der Luft und im Boden und die Luftfeuchtigkeit konstant und garantiert einen dauerhaft gleichmässigen Kohlendioxidgehalt im Gewächshaus auch in der kalten Jahreszeit. Kelvin Mak sagt hierzu: "Dies ermöglicht dass wir uns lediglich auf das Sonnenlicht verlassen um eine bestimmte Innentemperatur zu gewährleisten die die Bedürfnisse der Pflanzen erfüllt um zu wachsen. Das neue System ist das beste und das effizienteste das auf der Welt existiert und wir sind stolz mit der Nummer 1 der Solarunternehmen weltweit zu kooperieren, mit Trina Solar."

Trina Solar wurde 1997 von Gao Jifan in China gegründet. Als Solar Pionier förderte Trina Solar den Wandel in der Solarindustrie und wuchs schnell von einem der ersten Photovoltaik Unternehmen in China zu einem Weltmarktführer der Solartechnologie und Herstellung. Trina Solar's lokaler Generalmanger in China sagte: "Wir sind sehr glücklich die nächste Generation der Agrarwirtschaft in Form des Biodome Systems weiterzuentwickeln"

Über ECO Energy Tech Asia Limited: ECO Energy Tech Asia Limited entwickelt, vermarktet und produziert einen aus ETFE Kunstsoff gefertigten, abgeschlossenen Biodome sowie ein vertikales Anbausystem, das es ermöglicht, das ganze Jahr über frische Nahrungsmittel anzubauen, unabhängig von den Wetterbedingungen und bei gleichzeitig deutlich reduziertem Energieverbrauch und absoluter Ressourcenschonung.

Kontaktieren Sie ECO Energy Tech Asia Ltd.: Eco Energy Tech Asia Limited Unit 503, 5/F, Silvercord Tower 2,TST, Kowloon

Hong Kong Sales Office London Tel: +44-20 7873 2147 Fax: +44-20 7112 8264

www.ecoenergyasia.com Email: distribution@ecoenergyasia.com

