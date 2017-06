FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag etwas schwächer notiert. In einem insgesamt ruhigen Umfeld fiel die Gemeinschaftswährung bis zum Mittag auf 1,1250 US-Dollar. Das war etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1249 Dollar festgesetzt.

Die wenigen Wirtschaftsdaten, die am Dienstag im Euroraum veröffentlicht wurden, gaben dem Handel keine entscheidenden Impulse. Dennoch nahmen Analysten zur Kenntnis, dass sich die Anlegerstimmung im Währungsraum, gemessen am Sentix-Index, von bereits hohem Niveau aus weiter aufhellte. Zahlen aus dem Einzelhandel des Euroraums fielen dagegen durchwachsen aus.

Unter deutlichem Druck stand unterdessen der südafrikanische Rand. Auslöser waren Wachstumsdaten, die zeigten, dass das große Schwellenland zu Jahresbeginn in die Rezession gefallen ist. Gegen Mittag verlor der Rand zum US-Dollar 1,3 Prozent. Südafrika leidet seit längerem unter mehreren gravierenden Problemen, darunter politische Querelen. Staatspräsident Jacob Zuma ist gerade im Ausland sehr umstritten./bgf/jsl/fbr

