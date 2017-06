WIESLOCH (dpa-AFX) - Die Firma Heidelberger Druckmaschinen hat das Bamberger Software-Unternehmen Docufy übernommen. Der Schritt erfolge im Rahmen der digitalen Wachstumsstrategie des Maschinenbauers, sagte ein Sprecher am Dienstag. Docufy erstellt Softwarelösungen für die Technische Dokumentation. Das Unternehmen hatte zuletzt rund 80 Mitarbeiter und einen Umsatz von rund 6,5 Millionen Euro. Geplant sind IT-Lösungen etwa für Auto- und Maschinenbau und Medizintechnik. Die Übernahme erfolge rückwirkend zum 1. Mai 2017, hieß es. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. An diesem Donnerstag stellt Heidelberger Druckmaschinen mit Sitz in Wiesloch die Bilanzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016/2017 vor./wo/DP/she

