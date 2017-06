NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat ArcelorMittal von "Buy" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 35,00 auf 17,50 Euro gesenkt. Analyst Cedar Ekblom verwies in einer Studie vom Dienstag auf zunehmende Risiken für die Stahlpreise. Sie resultierten aus einer strikteren Geldvergabe in China und einer daraus folgenden schwächeren Nachfrage./mis/zb/ag

ISIN LU1598757687

AXC0160 2017-06-06/13:58