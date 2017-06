LONDON (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus S&P Global hat Lufthansa von "Strong Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 13 auf 18 Euro angehoben. In einem noch immer schwierigen Umfeld zeige sich die Airline in robuster Verfassung, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Montag. Der Experte hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie für 2017 und 2018 an, womit er die positiveren Aussichten widerspiegele./ajx/mis/ag

ISIN DE0008232125

AXC0162 2017-06-06/14:01